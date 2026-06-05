Как ночные смены ухудшают состояние мозга

В то же время исследование выявило и обнадеживающий факт. У людей, которые прекратили работать по сменному графику, изменения в мозге частично восстанавливались. В среднем признаки восстановления наблюдались в течение примерно двух с половиной лет после отказа от ночных смен. Работа проводилась среди людей среднего и пожилого возраста, поэтому пока неизвестно, как аналогичные нагрузки влияют на мозг молодых работников, — подчеркивают авторы исследования.