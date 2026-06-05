Как ночные смены ухудшают состояние мозга

Они проанализировали данные более 14 тыс. человек, а также тысячи МРТ-снимков мозга взрослых участников британского проекта UK Biobank. По данным Science Alert, затем ученые пришли к выводу, что работа в ночные смены уменьшает объем участков мозга, отвечающих за: сон, эмоции и внимание.
Речь идет о правом таламусе — структуре, участвующей в обработке информации и работе памяти, а также о левой миндалине, которая играет важную роль в эмоциональных реакциях. Кроме того, специалисты зафиксировали признаки ухудшения состояния белого вещества мозга, — говорится в публикации.
По мнению ученых, возможной причиной изменений является хроническое нарушение внутренних биологических часов организма. Ранее ночная работа уже связывалась с повышенным риском нарушений сна, ухудшением психического здоровья и некоторыми нейродегенеративными заболеваниями, — поясняют они.
В то же время исследование выявило и обнадеживающий факт. У людей, которые прекратили работать по сменному графику, изменения в мозге частично восстанавливались. В среднем признаки восстановления наблюдались в течение примерно двух с половиной лет после отказа от ночных смен. Работа проводилась среди людей среднего и пожилого возраста, поэтому пока неизвестно, как аналогичные нагрузки влияют на мозг молодых работников, — подчеркивают авторы исследования.
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