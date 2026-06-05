Путин: мирные соглашения от со стороны Киева могут подписывать разные люди

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, что возможные мирные договоренности с Украиной должны оформляться при участии лиц, обладающих необходимыми законными полномочиями для подписания документов такого уровня.
По его словам, существует несколько вариантов организации этого процесса, однако ключевым условием остается юридическая состоятельность подписантов.
Глава государства отметил, что при подготовке подобных соглашений потребуется тщательно оценить правовую базу и последствия принимаемых решений. Он подчеркнул, что при наличии политической воли стороны смогут найти приемлемый механизм для оформления достигнутых договоренностей.
«Самое главное — было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ», — отметил он.
Также Путин сообщил, что в ходе обсуждений в Анкоридже российской стороне предлагались определенные компромиссные решения по украинскому вопросу. По его словам, Москва выразила готовность согласиться на те компромиссы, которые ранее были предметом переговоров.
Ранее Путин в ходе встречи с главами ведущих информагентств мира предположил, что мог бы сказать Владимиру Зеленскому после окончания украинского конфликта.