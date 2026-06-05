В Магаданской области пожарные спасли из огня четверых человек, включая ребёнка

Дом ранее признали аварийным. Из 24 квартир заселены были только семь, оставшиеся без крова жители временно разместились у родственников. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, из Магадана направили дополнительные расчёты. Огнеборцы использовали лафетные стволы и создавали водяные завесы, чтобы отстоять соседние частные дома. Около половины восьмого утра загорелось строение неподалёку, но людей оттуда эвакуировали, обошлось без пострадавших. Общая площадь пожара составила почти тысячу квадратных метров, при этом удалось защитить от огня более 20 частных домов.