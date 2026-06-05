В Магаданской области пожарные спасли из огня четверых человек, включая ребёнка

Ночью 3 июня в посёлке Ола Магаданской области вспыхнул сильный пожар. Огнеборцы вывели из горящего здания четырёх человек, в том числе одного ребёнка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о возгорании поступило около часа ночи. Выяснилось, что жильцы заметили огонь в нежилой комнате на первом этаже, но решили справиться своими силами и не стали сразу набирать номер экстренных служб. Эта ошибка дорого обошлась: пламя быстро добралось до деревянных конструкций кровли.
Уже через две минуты после вызова на место прибыли подразделения ПЧ-9 областного ПСЦ. К этому моменту крыша пылала открытым огнём. Тушение осложнял шквалистый ветер, грозивший перекинуть пламя на соседние строения. Двенадцать жильцов успели выбежать на улицу сами. Ещё четверых, в том числе ребёнка, заблокированных в дыму, спасли пожарные. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Дом ранее признали аварийным. Из 24 квартир заселены были только семь, оставшиеся без крова жители временно разместились у родственников. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, из Магадана направили дополнительные расчёты. Огнеборцы использовали лафетные стволы и создавали водяные завесы, чтобы отстоять соседние частные дома. Около половины восьмого утра загорелось строение неподалёку, но людей оттуда эвакуировали, обошлось без пострадавших. Общая площадь пожара составила почти тысячу квадратных метров, при этом удалось защитить от огня более 20 частных домов.
Сейчас специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют точную причину происшествия и подсчитывают ущерб.
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