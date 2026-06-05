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«Вы не на допросе»: Путин защитил журналиста из Германии от неудобного вопроса

Российский президент Владимир Путин в четверг, 4 июня, защитил главу новостной службы немецкого агентства DPA Мартина Романчика на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира после того, как ему задали неудобный вопрос.

Российский президент Владимир Путин в четверг, 4 июня, защитил главу новостной службы немецкого агентства DPA Мартина Романчика на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира после того, как ему задали неудобный вопрос.

— Вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ФРГ готовится к войне? Это правда или это нам так кажется? Она правда с Россией намерена воевать? — спросил журналиста генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Глава России тут же сказал, что Романчик может не отвечать на этот вопрос, отметив, что он находится не на допросе.

— Я протестую. Можете не отвечать, вы здесь не на допросе, вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня, — с улыбкой сказал он, передает сайт Кремля.

Ранее стало известно, что журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали хочет получить гражданство РФ и уже направил соответствующее письмо Владимиру Путину.

3 июня Кристофер Хелали призвал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ. Многие западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, потому что это не отвечает интересам их корпораций, отметил он.