Швыдкой: культурный диалог России и США нужно продолжать вопреки разногласиям

По словам Швыдкого, развитие культурных контактов сегодня происходит в сложной международной обстановке, однако это не должно становиться поводом для прекращения сотрудничества. «Нужно понимать общий контекст. Сегодня одновременно звучат заявления о новых санкциях, сохраняется напряженность в отношениях. Но так было и во времена холодной войны, и в другие сложные периоды. При этом культурный диалог все равно продолжался», — сказал он.