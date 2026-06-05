Швыдкой: культурный диалог России и США нужно продолжать вопреки разногласиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Культурный диалог между Россией и США необходимо продолжать, несмотря на политические разногласия и санкционное давление. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах ПМЭФ, комментируя приезд на форум председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука — младшего.
По словам Швыдкого, развитие культурных контактов сегодня происходит в сложной международной обстановке, однако это не должно становиться поводом для прекращения сотрудничества. «Нужно понимать общий контекст. Сегодня одновременно звучат заявления о новых санкциях, сохраняется напряженность в отношениях. Но так было и во времена холодной войны, и в другие сложные периоды. При этом культурный диалог все равно продолжался», — сказал он.
Швыдкой подчеркнул, что представители культуры должны сохранять профессиональные и гуманитарные связи независимо от политической конъюнктуры. «Мы можем делать только то, что в наших силах. Но я считаю, что работать и поддерживать контакты необходимо вопреки всей этой ситуации», — отметил собеседник агентства.
Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что Родни Мимс Кук — младший, которого президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026, прибыл в Санкт-Петербург. Кук стал первым за несколько лет официальным представителем США, принимающим участие в мероприятиях форума. Согласно программе ПМЭФ, он выступит на сессии «Россия — США: диалог культур».
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс.
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