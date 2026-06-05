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«Вы что, пугаете нас?»: Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ

Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во время предвыборных дебатов член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян спросил у армянского лидера, что значит «заморозка участия» в ОДКБ и почему все еще не принято решение о выходе из организации.

— Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем. Понадобится — выйдем. Я говорил, что мы обратно не вернемся. Иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем, — завил он на Общественном телевидении, передает ТАСС.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, что РФ не намерена оплачивать дорогу Армении в Европейский союз, который поддерживает киевский террористический режим.

Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз поставил перед Арменией условие о «полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей» с Москвой ради евроинтеграции. Также объединение готовит материалы против представителей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви.

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