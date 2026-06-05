«Вы что, пугаете нас?»: Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ

— Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем. Понадобится — выйдем. Я говорил, что мы обратно не вернемся. Иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем, — завил он на Общественном телевидении, передает ТАСС.