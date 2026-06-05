«Главная задача сегодня — не допустить накопления экологических проблем в будущем»

— А на какой стадии сейчас находится реализация нацпроекта «Экология»? В частности, как идет строительство очистных сооружений на Волге и что уже сделано?— Решение об оздоровлении этой водной артерии было принято в 2019 году в рамках национального проекта «Волга», том числе включало строительство очистных сооружений. Сегодня там осуществляются многие мероприятия. Это расчистка русел рек, дноуглубительные работы, борьба с заиливанием и тому подобное. Наши коллеги из министерства строительства вместе с руководителями регионов определили объекты, которые будут строиться. Часть из них уже была построена здесь раньше, но, к сожалению, не все объекты были способны очищать воду от загрязнения на 100%.Большая работа с коллегами из министерства строительства сейчас ведется как раз в этом направлении, чтобы привести объекты в нужное состояние и чтобы это дорогостоящее оборудование не стояло грудой бетона и металла, а именно очищало воду. Это целый жизненный цикл, на который уходит больше года. Еще одна проблема, к которой мы столкнулись, — попадание загрязненных вод, в очистные сооружения, что изначально не было предусмотрено в рамках проектных решений.