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В ДНР ликвидировали командира группы 8-го полка ССО Украины

Российские военнослужащие уничтожили командира группы сил специальных операций Украины в районе населённого пункта Кривая Лука в ДНР. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По данным собеседника агентства, речь идёт о капитане Дмитрии Иващишине. Он командовал группой 8-го полка ССО Украины.

«В ДНР в районе н. п. Кривая Лука уничтожен капитан Иващишин Дмитрий Константинович — командир группы 8 полка ССО Украины, уроженец Николаева», — рассказал собеседник агентства. Другие подробности о ходе операции источник не привёл.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму. Командир штурмового отряда 433-го полка группировки «Центр» Дамир Чапаев рассказал, что один из таких военных, командир ВСУ с позывным Пельмень, пытался выйти в тыл российских позиций по лесополосам. По словам Чапаева, его выявили и уничтожили. Он также сообщил, что по мере продвижения российских подразделений расчёты БПЛА ВСУ отходили дальше от линии соприкосновения. Операторов беспилотников, по его словам, выявляли с воздуха и на земле, после чего уничтожали.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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