Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму. Командир штурмового отряда 433-го полка группировки «Центр» Дамир Чапаев рассказал, что один из таких военных, командир ВСУ с позывным Пельмень, пытался выйти в тыл российских позиций по лесополосам. По словам Чапаева, его выявили и уничтожили. Он также сообщил, что по мере продвижения российских подразделений расчёты БПЛА ВСУ отходили дальше от линии соприкосновения. Операторов беспилотников, по его словам, выявляли с воздуха и на земле, после чего уничтожали.