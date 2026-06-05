Хабаровский центр «ВОИН» обучит 800 подростков в летнюю образовательную кампанию

В Хабаровском крае стартовали летние военно-патриотические смены «Время юных героев». Организатор проекта — филиал Центра «ВОИН» в Хабаровском крае. В этом году во время четырёх смен пройдут обучение 800 подростков. Первый поток объединил 145 курсантов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Центр «ВОИН» обновил образовательные программы для воспитанников. Вместо единого курса действует многоуровневая система с базовыми и профильными направлениями, разделенными по степени сложности. Курсанты изучают тактическую и огневую подготовку, учатся оказывать первую помощь, управлять БПЛА. Занятия ведут ветераны специальной военной операции.
В течение двух недель, помимо военно-прикладных навыков, для курсантов будут организованы занятия по истории страны и традиционным духовно-нравственным ценностям, культурные мероприятия, просмотр патриотических фильмов в рамках проекта «ВОИН. Кино», встречи с Героями России и ветеранами СВО. На каждой смене запланированы открытый турнир по неполной разборке-сборке Автомата Калашникова.
Следующая смена пройдет с 14 по 27 июля. Чтобы стать участником курсов, необходимо заполнить электронную форму. После подтверждения заявки родителям или законным представителям нужно предоставить необходимые документы для участия в лагерной смене. Прием документов ведется с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00 (без перерывов) по адресу: г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 12А, каб. 216.