В Хабаровске 5 июня ожидается кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с

В Хабаровске 5 июня ожидается неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром. При этом синоптики не прогнозируют опасных метеоявлений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», краевая столица окажется под влиянием кратковременного дождя. Столбики термометров ночью покажут от +6 до +8 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +16…+18 градусов. Направление ветра — северо-восточное, скорость составит 5−14 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду.
В южных районах региона местами также пройдут кратковременные дожди. Температура там будет заметно выше: ночью от +8 до +13 градусов, днём — до +22 градусов. Ветер восточный, 9−14 метров в секунду.
Центральные районы, включая Хабаровский и Нанайский муниципальные районы, накроют осадки. Ветер различных направлений разгонится до 5−14 метров в секунду, на отдельных территориях порывы достигнут 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается от +3 до +11 градусов, днём — от +9 до +21 градуса.
Самые суровые условия прогнозируются на севере. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до 0 градусов, днём поднимется лишь до +1…+13 градусов. Охотский муниципальный округ останется без существенных осадков. Ветер там ожидается северо-восточного и юго-западного направлений, 5−14 метров в секунду.
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