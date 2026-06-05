В Хабаровске 5 июня ожидается кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с

Самые суровые условия прогнозируются на севере. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до 0 градусов, днём поднимется лишь до +1…+13 градусов. Охотский муниципальный округ останется без существенных осадков. Ветер там ожидается северо-восточного и юго-западного направлений, 5−14 метров в секунду.