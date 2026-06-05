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Власти в Хабаровском крае смогут регулировать установку шлагбаумов и ворот во дворах

Депутаты краевой Закдумы в первом чтении одобрили проект закона, который предоставляет муниципалитетам право устанавливать требования к размещению ворот и шлагбаумов во дворах и на прилегающих территориях. Таким образом планируется снизить хаос, вызванный ограждениями, и минимизировать конфликтные ситуации.

Депутаты краевой Закдумы в первом чтении одобрили проект закона, который предоставляет муниципалитетам право устанавливать требования к размещению ворот и шлагбаумов во дворах и на прилегающих территориях. Таким образом планируется снизить хаос, вызванный ограждениями, и минимизировать конфликтные ситуации.