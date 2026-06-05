Казахстанская семья получила реальные сроки за истязание приемных детей

Ранее семью из Каркаралинска обвинили в жестоком обращении с приемными детьми. По версии следствия, их били кочергой, отправляли спать в собачьей будке, а в еду подмешивали фекалии животных.
Наиболее суровое наказание получил глава семьи — 12 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Его жена приговорена к 10 годам заключения. Старшая дочь получила 4 года и 8 месяцев лишения свободы, передает «Astana TV».
Суд признал всех троих виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании несовершеннолетних и мошенничестве в крупном размере. Речь идет о государственных выплатах, которые семья получала на содержание детей. Судебный процесс длился более года.
«В ходе разбирательства были озвучены шокирующие подробности. Потерпевшие рассказывали о постоянных унижениях и жестоком обращении. Медицинская экспертиза зафиксировала у одного ребенка 19 шрамов, у другого — 47. Один из подростков после избиений перенес несколько операций и получил инвалидность», — говорится в репортаже.
Подсудимые своей вины не признали. Вместе с тем суд постановил взыскать в пользу каждого из шести потерпевших по 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
2 июня трое казахстанцев получили благодарственные письма и памятные подарки за участие в спасении ребенка в бассейне.