Казахстанская семья получила реальные сроки за истязание приемных детей

«В ходе разбирательства были озвучены шокирующие подробности. Потерпевшие рассказывали о постоянных унижениях и жестоком обращении. Медицинская экспертиза зафиксировала у одного ребенка 19 шрамов, у другого — 47. Один из подростков после избиений перенес несколько операций и получил инвалидность», — говорится в репортаже.