В России призвали ужесточить наказание за отлов редких животных: что известно

Радионова сообщила, что за 2021−2025 годы в результате проверок Росприроднадзора и по судебным материалам изъято 97 животных. Также сотрудники ФТС, ФСБ и МВД регулярно конфискуют живых животных при незаконной добыче, перевозке и попытках вывоза из страны.