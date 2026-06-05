Хабаровскому краю списали бюджетные кредиты

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин добился дополнительного списания региону бюджетных кредитов на сумму 6,55 млрд рублей. Такое решение озвучил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Хабаровский край вошёл в число шести регионов, которым федеральный центр оказал поддержку.
Напомним, ранее Хабаровский край уже стал одним из приоритетных субъектов, которым Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам. Снижение долговой нагрузки на регионы — поручение Президента Владимира Путина. В рамках первого этапа совместной работы регионального и федерального правительства была списана задолженность края перед федеральным бюджетом на сумму 7,78 млрд рублей.
Таким образом, общий объём списанных средств составил более 14 млрд рублей. По решению Дмитрия Демешина сэкономленные средства были направлены на развитие социальной инфраструктуры, а также дорожный ремонт — темы, на которые жители края обращают пристальное внимание.