Хабаровскому краю списали бюджетные кредиты

Напомним, ранее Хабаровский край уже стал одним из приоритетных субъектов, которым Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам. Снижение долговой нагрузки на регионы — поручение Президента Владимира Путина. В рамках первого этапа совместной работы регионального и федерального правительства была списана задолженность края перед федеральным бюджетом на сумму 7,78 млрд рублей.