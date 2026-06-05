Хинштейн назвал освобождение Курской области переломным событием для России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал освобождение Курской области от ВСУ эпохальным и переломным событием не только для региона, но и для всей России.
«Я должен сказать, что освобождение всей территории Курской области стало для региона, да и для всей России, в целом, событием эпохальным и переломным. В 2026 году мы впервые отмечали годовщину. Конечно, это праздник со слезами на глазах», — сказал он.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих.
Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.