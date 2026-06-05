В Хабаровске хирурги спасают пациентов от ампутаций с помощью новых технологий

Хроническая ишемия нижних конечностей развивается, когда сосуды сужаются или полностью закупориваются атеросклеротическими бляшками — без нормального кровотока ткани начинают отмирать. Человек сначала испытывает сильные боли, потом появляются незаживающие трофические язвы, а затем наступает некроз. При стандартном подходе и без доступа к высокотехнологичной помощи таким пациентам часто грозит ампутация ноги до середины бедра, даже если очаг поражения находится только в области стопы. А после такой ампутации, по статистике, высок риск осложнений.