В Хабаровске хирурги спасают пациентов от ампутаций с помощью новых технологий

В Краевой клинической больнице имени С. И. Сергеева стартовал двухдневный мастер-класс, посвященный эндоваскулярному лечению самых сложных закупорок артерий нижних конечностей. Хирурги обучаются восстанавливать кровоток при многоуровневых поражениях артерий ног — тех самых случаях, когда из-за полной закупорки сосудов человеку раньше почти неизбежно грозила ампутация, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Освоенные здесь технологии позволят врачам края шире применять малоинвазивные методы лечения хронической ишемии, возвращая пациентам способность свободно передвигаться и сохраняя им конечности. Такое повышение доступности высокотехнологичной помощи — важный шаг в достижении целей президентского нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”», — говорится в сообщении.
Хроническая ишемия нижних конечностей развивается, когда сосуды сужаются или полностью закупориваются атеросклеротическими бляшками — без нормального кровотока ткани начинают отмирать. Человек сначала испытывает сильные боли, потом появляются незаживающие трофические язвы, а затем наступает некроз. При стандартном подходе и без доступа к высокотехнологичной помощи таким пациентам часто грозит ампутация ноги до середины бедра, даже если очаг поражения находится только в области стопы. А после такой ампутации, по статистике, высок риск осложнений.
«Развитие высокотехнологичной медицинской помощи — одна из ключевых задач, поставленных Президентом, ведь за этим стоит конкретный результат: мы можем сохранить человеку ногу и вернуть ему возможность свободно передвигаться. Поэтому стараемся делиться опытом — проблема очень злободневна. Ездим сами, проводим обучение у себя — причем присутствие обязательно и для врачей нашего рентгенэндоваскулярного отделения. Случаи сложные, поэтому подкреплять знания и мастерство необходимо постоянно», — отметил руководитель отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы, руководитель краевого центра сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению краевого Минздрава Илья Блох.
На мастер-классе врачей научат новой технологии спасения ног без ампутации. С помощью специального прибора JetStream удаляют опасные закупорки в сосудах. Операция проходит через крошечный прокол: врач вводит тонкую трубку к месту сужения артерии. На конце трубки есть вращающийся наконечник, который буквально «срезает» или измельчает затвердевшие отложения (бляшки с кальцием). Это очищает сосуд изнутри, восстанавливает его проходимость и возвращает нормальный кровоток.
Этот метод незаменим, когда сосуды поражены на большом протяжении и провести обычную операцию слишком опасно или невозможно.
Больница успешно применяет эту технологию с 2023 года. Методика уже доказала свою эффективность: людям, которым раньше грозила потеря ноги, удаётся её сохранить и вернуться к нормальной жизни.
Для обучения выбрали самых тяжёлых пациентов — тех, кому из-за критической нехватки крови в ногах угрожала ампутация. Им нужно было очистить сразу несколько участков сосудов: от бедра до голени.
В течение двух дней специалисты больницы покажут коллегам не только саму процедуру очистки, но и современные способы контроля за операцией с помощью специальных камер внутри сосудов и новейших лекарств.