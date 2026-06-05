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«Я люблю вас»: Алексей Ягудин показал фото с женой и повзрослевшими дочерьми

Фигурист Алексей Ягудин разместил на своей странице в социальной сети фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и повзрослевшими дочерьми: 16-летней Елизаветой и 10-летней Мишель.

Фигурист Алексей Ягудин разместил на своей странице в социальной сети фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и повзрослевшими дочерьми: 16-летней Елизаветой и 10-летней Мишель.

Спортсмен поделился семейным кадром, сделанном на отдыхе.

— Я люблю вас, — подписал Ягудин снимок.

Пара поженилась уже после рождения двоих детей. Ягудин и Тотьмянина расписались 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда прилетели на гастроли.

Также актер Анатолий Руденко опубликовал в соцсети фото с супругой Еленой Дудиной и сыном. Он сообщил подписчикам, что путешествует с семьей по стране, сейчас они отдыхают в Анапе.

Супруги во второй раз стали родителями 13 октября прошлого года. О беременности актрисы стало известно в июле 2025 года. Она сама объявила об этом в социальных сетях, признавшись поклонникам, что они с супругом мечтали о пополнении в семье. Сына они назвали Леоном.