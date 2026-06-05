Хирург рассказал, чем грозит «безобидная» привычка открывать бутылки зубами

Даже если пациент не сколол коронку зуба, не поцарапал эмаль, не травмировал мягкие ткани, а просто открыл бутылку зубами, то при этом он мог нарушить состояние дентина и защитной плёнки, покрывающей ткань зуба. Это приводит к ухудшению защитной функции зуба, обострению кариеса, воспалительным заболеваниям и ранней потере зуба.