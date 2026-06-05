В Комсомольске-на-Амуре с 30 июня подорожают билеты на теплоход

Билеты на теплоход подорожают в Комсомольске-на-Амуре. Комитет по ценам и тарифам правительства края установил новые максимальные цены, тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом изменятся с 30 июня. В частности, корректировки затронут работу «ОМ-8», курсирующих по пригороду промышленной столицы региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перевозчик в конце июня поднимет цены на следующих маршрутах:
Комсомольск-на-Амуре — Пивань — с 80 до 88 рублей, Комсомольск-на-Амуре — Нижние Халбы — с 1086 до 1140 рублей, Комсомольск-на-Амуре — Бельго — с 402 до 422 рублей, Комсомольск-на-Амуре — Верхнетамбовское — с 408 до 504 рублей, Бельго — Верхнетамбовское — с 164 до 172 рублей, Бельго — Нижние Халбы — с 778 до 816 рублей, Верхнетамбовское — Нижние Халбы — с 380 до 398 рублей.
При этом на билеты для детей от 5 до 10 лет сохранится скидка 50%.
Напомним, что речная навигация в Городе юности стартовала в мае и завершится 23 октября. Теплоходы курсируют по маршруту «Комсомольск-на-Амуре — Бельго — Верхнетамбовское — Нижние Халбы — Комсомольск-на-Амуре» три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.