В Комсомольске-на-Амуре с 30 июня подорожают билеты на теплоход

Комсомольск-на-Амуре — Пивань — с 80 до 88 рублей, Комсомольск-на-Амуре — Нижние Халбы — с 1086 до 1140 рублей, Комсомольск-на-Амуре — Бельго — с 402 до 422 рублей, Комсомольск-на-Амуре — Верхнетамбовское — с 408 до 504 рублей, Бельго — Верхнетамбовское — с 164 до 172 рублей, Бельго — Нижние Халбы — с 778 до 816 рублей, Верхнетамбовское — Нижние Халбы — с 380 до 398 рублей.