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Музаев рассказал, что будет с удаленными за шпаргалки участниками ЕГЭ

Выпускников не допустят к пересдаче предмета в 2026 году, сообщил руководитель Рособрнадзора.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые были удалены за использование шпаргалок, телефонов или других запрещенных средств, не допускаются к пересдаче этого предмета в 2026 году. Их результат аннулируется, пересдать можно только через год, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ.

«Они смогут пересдать этот предмет только через год. В этом году предмет, за который они были удалены, они пересдать не смогут. Результат не аннулирован, а даже не обработан, если их удалили с самого экзамена. В системе нет результатов, если он придет в университет, то университет не увидит баллы за тот или иной экзамен. Система ФИС ГИА (Федеральная информационная система государственной итоговой аттестации и приема), к которой подключены все высшие учебные заведения, не будет отражать баллы за этот экзамен», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что правила проведения экзамена известны всем выпускникам, и ответственность за их нарушение лежит на самих участниках. В случае удаления заявление в вузы можно подать через «Госуслуги», но без баллов по данному предмету.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.