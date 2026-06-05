Музаев рассказал, что будет с удаленными за шпаргалки участниками ЕГЭ

«Они смогут пересдать этот предмет только через год. В этом году предмет, за который они были удалены, они пересдать не смогут. Результат не аннулирован, а даже не обработан, если их удалили с самого экзамена. В системе нет результатов, если он придет в университет, то университет не увидит баллы за тот или иной экзамен. Система ФИС ГИА (Федеральная информационная система государственной итоговой аттестации и приема), к которой подключены все высшие учебные заведения, не будет отражать баллы за этот экзамен», — сказал Музаев.