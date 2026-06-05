Львова-Белова дала совет школьникам и их родителям в период сдачи ЕГЭ

«Я хочу, чтобы и родители, и школьники понимали, что жизнь на этом не заканчивается, потому что есть ощущение, что вначале к этому готовятся, как будто это все, последняя жизненная точка, и потом страдают от того, что ожидания были завышены и они не реализовались», — сказала детский омбудсмен.