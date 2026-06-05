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Бывший британский принц Эндрю появился на публике с крупным синяком на лице

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен за рулём автомобиля с крупным синяком возле глаза. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на The Times.

Источник: Life.ru

66-летнего Маунтбеттена-Виндзора сфотографировали в четверг во время поездки по территории поместья Сандрингем. Он находился за рулём своего Land Rover, вместе с ним в машине ехали мужчина и собака. Как пишет пресса, синяк возле глаза появился по медицинским причинам. Уточняется, что речь не идёт о серьёзной проблеме.

Появление Эндрю на публике произошло спустя несколько недель после инцидента в Сандрингеме. По информации СМИ, вечером 6 мая он выгуливал корги покойной королевы Елизаветы II возле территории поместья, когда к нему неожиданно подошёл неизвестный человек. В июле Маунтбеттен-Виндзор, как ожидается, даст показания в суде по делу мужчины, обвиняемого в угрозах в его адрес возле дома в Сандрингеме.

Перед судом предстанет 39-летний Алекс Дженкинсон, не имеющий постоянного места жительства. Ему предъявлены два обвинения в использовании угрожающих, оскорбительных или унижающих выражений либо поведения, которые могли вызвать беспокойство или тревогу у другого человека.

А ранее близкая помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен заявила, что бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал её к себе домой. Келлен рассказала, что Эндрю приглашал её в свою резиденцию «Роял-Лодж» в Виндзоре, откуда его выселили в декабре, или встретиться в Букингемском дворце. 46-летняя Келлен более десяти лет, с 2001 года, служила личным ассистентом Джеффри Эпштейна.

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