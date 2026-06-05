Бывший британский принц Эндрю появился на публике с крупным синяком на лице

Появление Эндрю на публике произошло спустя несколько недель после инцидента в Сандрингеме. По информации СМИ, вечером 6 мая он выгуливал корги покойной королевы Елизаветы II возле территории поместья, когда к нему неожиданно подошёл неизвестный человек. В июле Маунтбеттен-Виндзор, как ожидается, даст показания в суде по делу мужчины, обвиняемого в угрозах в его адрес возле дома в Сандрингеме.