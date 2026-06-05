В ЛДПР предложили внедрить бесплатную психологическую поддержку по всей России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский опыт оказания психологической помощи населению, включая дистанционные консультации, необходимо распространить на регионы. С таким предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратилась первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева (документ есть в распоряжении ТАСС).
«Считаю нужным распространить московский стандарт бесплатной психологической помощи на все регионы. Сделать федеральную систему, единый стандарт: очные и дистанционные консультации, телефонную линию, чат. Чтобы человек из малого города мог получить поддержку так же, как житель столицы», — сказала ТАСС Воропаева.
По ее словам, инициатива связана с ростом тревожности среди россиян и увеличением спроса на психологическую поддержку. «41% молодых людей от 25 до 33 лет считают себя тревожными. Почти каждый второй. По данным ВЦИОМ на 1 апреля 2026 года, 25% россиян в целом живут в состоянии тревоги. А за психологической помощью ежегодно обращаются уже более 3,5 млн человек — рост почти на 50% за год», — отметила она.
Как говорится в обращении, московская модель доказала свою эффективность благодаря сочетанию очных консультаций, телефонной поддержки, онлайн-приемов по аудио- и видеосвязи, а также консультаций в чатах. Такой формат делает помощь доступнее для жителей удаленных территорий, маломобильных граждан и тех, кому удобнее общаться со специалистом дистанционно, отмечается в письме.
По мнению Воропаевой, распространение этой практики поможет сократить различия в доступности психологической помощи между столицей и регионами, своевременно поддерживать людей в кризисных ситуациях и снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет ранней психологической помощи.