Робот случайно ударил ребёнка во время шоу в Китае

В Китае робот случайно ударил ребёнка во время номера. Видео © X / Shanghai Daily.
Робот выступал в клоунском парике и показывал приёмы карате под песню Rasputin группы Boney M. Во время номера он с ноги попал мальчику в грудную клетку. Серьёзных травм ребёнок, по предварительным данным, не получил. Другие подробности о его состоянии не приводятся.
После инцидента организаторам указали на важность безопасности при использовании роботов на детских мероприятиях. Такие устройства требуют контроля, особенно если они двигаются рядом с людьми. Разработчики после случившегося загрузили на жёсткий диск робота три закона робототехники Айзека Азимова.
Ранее на ПМЭФ ансамбль «Бурановские бабушки» выступил вместе с роботом-балериной. Коллектив спел и станцевал под песню «Трам-пам-пам», а рядом со зрителями появился механический кавалер танцовщицы Роберт. На сцену к ансамблю он не вышел. «Бурановские бабушки» получили широкую известность после участия в Евровидении-2012, где заняли второе место с песней Party for Everybody.
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