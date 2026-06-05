Робот случайно ударил ребёнка во время шоу в Китае

Ранее на ПМЭФ ансамбль «Бурановские бабушки» выступил вместе с роботом-балериной. Коллектив спел и станцевал под песню «Трам-пам-пам», а рядом со зрителями появился механический кавалер танцовщицы Роберт. На сцену к ансамблю он не вышел. «Бурановские бабушки» получили широкую известность после участия в Евровидении-2012, где заняли второе место с песней Party for Everybody.