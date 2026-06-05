Лавров: Россия этой весной поставила Филиппинам уже более 2,4 млн баррелей нефти

В то же время Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в Евросоюз может поставить под вопрос её нынешние торгово-экономические связи с Россией и другими странами СНГ. Он обратил внимание на структуру внешней торговли страны. По его данным, около 70% товарооборота приходится на Россию и другие государства СНГ. Существенную роль в экономических связях Грузии также играют Китай и ряд других зарубежных партнёров.