Без перегрева и стресса. Как помочь собакам и кошкам в жару: советы эксперта

Летом от высокой температуры страдают не только люди, но и домашние животные. Собаки и кошки не могут сказать, что им стало плохо, поэтому хозяину важно знать, как вести себя в жаркую погоду, когда лучше гулять, сколько воды должно быть у питомца и какие признаки говорят о перегреве.