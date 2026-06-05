Без перегрева и стресса. Как помочь собакам и кошкам в жару: советы эксперта

Летом от высокой температуры страдают не только люди, но и домашние животные. Собаки и кошки не могут сказать, что им стало плохо, поэтому хозяину важно знать, как вести себя в жаркую погоду, когда лучше гулять, сколько воды должно быть у питомца и какие признаки говорят о перегреве.
О том, как помочь питомцам пережить жару без вреда для здоровья, рассказал ветеринар Семён Колеснёв.
Какие животные хуже переносят жару.
По словам ветеринара, тяжелее всего жару переносят большие собаки, особенно если у них густой подшёрсток, который может мешать быстрому охлаждению. Однако это не значит, что кошки или маленькие собаки полностью защищены от перегрева. Любому питомцу может стать плохо, если он долго находится в душном помещении, гуляет под палящим солнцем или остается без воды.
Риск повышается, если животное активно бегает, лежит на раскаленном асфальте или находится в закрытом пространстве без доступа к свежему воздуху.
Многие владельцы думают, что летом кошку или собаку обязательно нужно коротко подстричь. Но ветеринар предупреждает, что делать это не рекомендуется — шерсть не только сохраняет тепло, но и помогает защищать тело от перегрева.
Вместо стрижки лучше регулярно вычёсывать питомца. Это помогает убрать лишний подшёрсток, облегчить уход и не нарушить естественную защиту кожи. Если шерсть сбилась в колтуны, лучше обратиться к грумеру. Самостоятельная радикальная стрижка может привести к проблемам с кожей и не решить вопрос перегрева.
Лучший показатель для хозяев —если вам жарко, то и животному тоже тяжело. Только питомец не всегда сразу показывает, что ему плохо.
В какое время гулять с собакой летом.
Жарким летом прогулки лучше переносить на то время, когда температура минимальная. Ветеринар советует гулять поздно вечером и рано утром, пока асфальт и воздух либо остыли, либо ещё не успели сильно нагреться.
Днём прогулку лучше сделать короткой, только по необходимости. Не стоит бегать с собакой, заставлять её выполнять команды на солнце, кататься рядом с велосипедом или брать с собой на длительную прогулку по открытому пространству.
Важно помнить и про лапы. Асфальт, плитка и песок в жаркий день сильно нагреваются. Если поверхность неприятно трогать рукой, собаке будет больно по ней идти. В таких случаях лучше выбирать тень, траву и короткий маршрут.
Вода для домашних животных в жару.
Потребность в воде зависит от вида, породы, размера, возраста, рациона и активности питомца. Поэтому главное условие в жару одно: чистая вода должна быть в постоянном доступе.
Дома лучше поставить миску там, где животное чаще отдыхает. Если питомец остаётся один, воды должно быть с запасом. На прогулку с собакой стоит брать бутылку и складную миску.
Понять, что животному не хватает воды, можно по нескольким признакам: питомец становится вялым, меньше реагирует на хозяина, может отказываться от движения. Ветеринар советует обратить внимание на тугор (упругость) кожи. Если аккуратно оттянуть кожу в области холки, а складка медленно возвращается в исходное положение и остаётся след, это может говорить о нехватке жидкости.
Как кормить собак и кошек в жаркое время.
Менять рацион питомца в жаркую погоду не нужно. По словам ветеринара, каждая смена питания становится стрессом для животного. Если корм подходит питомцу, животное нормально его переносит и нет назначений врача, менять еду из-за жары не стоит.
При этом хозяину важно следить за свежестью продуктов. Влажный корм и натуральная еда быстрее портятся в тепле, поэтому их нельзя надолго оставлять в миске. Если животное ест меньше в жаркий день, это не всегда повод для паники. Но если отказ от еды сопровождается вялостью, рвотой, нарушением координации или тяжёлым дыханием, лучше обратиться к специалисту.
Признаки перегрева у собак и кошек.
Перегрев у животного может развиваться быстро. Среди тревожных признаков ветеринар называет потерю координации, учащённое дыхание, обильное слюноотделение и рвоту.
Собака или кошка может стать слишком вялой, шататься, ложиться и вставать. Иногда животное выглядит беспокойным, тяжело дышит, не может найти себе место. Такие симптомы нельзя списывать на обычную усталость после прогулки. Если питомцу стало плохо, нужно сразу уйти в тень или прохладное помещение. Животному можно дать воду, но не заставлять пить насильно.
Ветеринар советует смочить прохладной водой лапы, уши, живот и хвост. Ледяную воду использовать нельзя, потому что резкое охлаждение может навредить.
При тепловом ударе счёт может идти на минуты, поэтому ждать, что животное «само отлежится», опасно, лучше сразу ехать в клинику.
Одна из самых частых и опасных ошибок владельцев — в жару оставлять собаку или кошку в запертой машине. Даже если хозяин собирается отойти всего на несколько минут, риск все равно остаётся.
Машина быстро нагревается, может наступить тепловой удар. Приоткрытое окно — не выход, в салоне всё равно может стать душно и жарко.
Наилучший выход — просто не идти туда, куда не пускают питомца. Даже если кажется, что это всего лишь пару минут, и с животным ничего не случится. Всё когда-то бывает впервые: в магазине вопреки ожиданиям окажется очередь, машина от жары «глюкнет» и не откроется… Не надо рисковать.
Кондиционер, вентилятор, вода.
В жару охлаждать животное можно и нужно, но делать это нужно аккуратно. Обливать питомца разрешается только прохладной водой — ледяная категорически не подходит.
Кондиционер и вентилятор можно использовать, но холодный поток воздуха не должен дуть прямо на животное. Лучше создать в комнате комфортную температуру, оставив питомцу доступ к прохладному месту и воде.
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