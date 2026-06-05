В ОП предложили ввести в детских садах уроки эмпатии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Уроки эмпатии надо ввести в детских садах, чтобы учить детей доброте, сопереживанию и поддерживать друг друга. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
«Уроки эмпатии важны, их надо вводить прямо с детского садика и учить детей человечности, доброте. Это важно еще и потому, что, к сожалению, сейчас гаджеты разрушают детскую психику», — сказал Гриб.
Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. «Уроки доброты, эмпатии, сострадания, сопереживания необходимы. К сожалению, эти качества не во всех семьях вырабатываются — время сейчас жесткое, плюс гаджеты, плюс конкуренция между детьми в школе и даже иногда в семье — все это влияет на психику детей», — сказал Гриб.
По его мнению, уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса. «Наряду с уроками счастья — это формирование внутреннего мира, реакция на какие-то внешние события», — сказал Гриб. Он отметил, что необходимо продумать и развивать это направление в образовании. «Оно однозначно нужно в современном обществе», — считает замсекретаря ОП.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.