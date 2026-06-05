В ОП предложили ввести в детских садах уроки эмпатии

Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. «Уроки доброты, эмпатии, сострадания, сопереживания необходимы. К сожалению, эти качества не во всех семьях вырабатываются — время сейчас жесткое, плюс гаджеты, плюс конкуренция между детьми в школе и даже иногда в семье — все это влияет на психику детей», — сказал Гриб.