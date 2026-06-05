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Муниципалитеты Хабаровского края получат губернаторскую субсидию на закупку автобусов

Перевозчики смогут приобрести 14 новых машин, 11 из них среднего класса, остальные — малого.

Источник: AmurMedia

В этом году по поручению Дмитрия Демешина субсидия на обновление общественного транспорта в муниципалитетах края увеличена с 59 млн рублей до 70 млн. Денежные средства выделяются образованиям региона в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Проект помогает районам планомерно обновлять парк техники и, таким образом, делать перевозки комфортнее для пассажиров», — уточнили в краевом Минтрансе.

В прошлом году благодаря краевой поддержке районы смогли обновить 12 единиц общественного транспорта. В этом году средства на обновление автобусов получат 7 муниципалитетов: Охотский, Солнечный и Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск-на-Амуре. Перевозчиками запланировано купить 14 новых машин, 11 из них среднего класса, остальные — малого.

«Президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает, что комфортная среда начинается с надёжного и доступного транспорта. Отметим, что при выборе транспорта рассматриваются машины российских производителей. Так мы не только поддерживаем отечественную промышленность, но и обеспечиваем перевозчикам уверенность в доступности запчастей и обслуживания», — рассказали в региональном Минтрансе.

В профильном ведомстве добавили, что автобусы, на которые выделяется субсидия из краевого бюджета, должны быть оснащены датчиками Глонасс, системами отопления и кондиционирования. Всё это необходимо для удобных и главное безопасных поездок на общественном транспорте.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что современные автобусы сменят старые маршрутки в Хабаровске. Новые автобусы среднего класса будут ходить по маршруту № 68. Закупаемый для городских маршрутов транспорт соответствует современным требованиям и оснащен всем необходимым для удобства пассажиров.