Муниципалитеты Хабаровского края получат губернаторскую субсидию на закупку автобусов

«Президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает, что комфортная среда начинается с надёжного и доступного транспорта. Отметим, что при выборе транспорта рассматриваются машины российских производителей. Так мы не только поддерживаем отечественную промышленность, но и обеспечиваем перевозчикам уверенность в доступности запчастей и обслуживания», — рассказали в региональном Минтрансе.