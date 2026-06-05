Эксперт Кучава предупредил о мошеннической схеме на сервисах поиска попутчиков

«Мошенники размещают привлекательное объявление о поездке, часто от имени водителя-девушки. После того как пользователь “клюет”, диалог мгновенно переводится в мессенджер Telegram. Там под благовидным предлогом бронирования места жертве высылается фишинговая ссылка, которая ведет на сайт-клон, визуально неотличимый от официального, — сказал Кучава. — На поддельной странице человека просят авторизоваться, ввести данные банковской карты и подтвердить операцию одноразовым кодом из СМС. После этого деньги со счета мгновенно списываются, а “водитель” исчезает.».