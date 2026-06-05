30-градусную жару обещают красноярцам на выходных

В конце первой недели лета в Красноярске установится ясная и жаркая погода без осадков.
В пятницу уличные термометры покажут +26, +28 °C, а в субботу и воскресенье ожидается +29, +31 °C. По ночам — от +12 до +14 °C.
В городе будет сухо, ветер — преимущественно восточный 4−9 м/с, в последний выходной — штиль. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.
Спасатели напоминают правила поведения при жаркой погоде:
носите светлую, «дышащую» одежду и головной убор; избегайте физических нагрузок, двигайтесь спокойно, чаще отдыхайте в тени; откажитесь от алкоголя, пейте больше воды; не купайтесь в запрещенных и необорудованных местах, следите за детьми у воды.
При тепловом и солнечном ударе:
немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ; выпейте много воды; постарайтесь охладить тело.
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