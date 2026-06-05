30-градусную жару обещают красноярцам на выходных

носите светлую, «дышащую» одежду и головной убор; избегайте физических нагрузок, двигайтесь спокойно, чаще отдыхайте в тени; откажитесь от алкоголя, пейте больше воды; не купайтесь в запрещенных и необорудованных местах, следите за детьми у воды.