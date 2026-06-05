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30-градусную жару обещают красноярцам на выходных

По прогнозам синоптиков, в городе будет ясно и без осадков.

В конце первой недели лета в Красноярске установится ясная и жаркая погода без осадков.

В пятницу уличные термометры покажут +26, +28 °C, а в субботу и воскресенье ожидается +29, +31 °C. По ночам — от +12 до +14 °C.

В городе будет сухо, ветер — преимущественно восточный 4−9 м/с, в последний выходной — штиль. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

Спасатели напоминают правила поведения при жаркой погоде:

носите светлую, «дышащую» одежду и головной убор; избегайте физических нагрузок, двигайтесь спокойно, чаще отдыхайте в тени; откажитесь от алкоголя, пейте больше воды; не купайтесь в запрещенных и необорудованных местах, следите за детьми у воды.

​При тепловом и солнечном ударе:

немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ; выпейте много воды; постарайтесь охладить тело.

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