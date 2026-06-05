Диетолог назвала допустимую порцию мороженого

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Мороженое лучше не есть больше 100 граммов за раз и чаще одного-двух раз в неделю, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.