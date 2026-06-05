Диетолог назвала допустимую порцию мороженого

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Мороженое лучше не есть больше 100 граммов за раз и чаще одного-двух раз в неделю, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Порция не должна превышать 70−100 граммов, (лучше есть мороженое — ред.) не чаще одного-двух раз в неделю», — сказала врач.
Ямилова отметила, что, как и любую сладость, включать мороженое в рацион нужно грамотно, соблюдая определенные правила.
«Хорошей альтернативой классическому мороженому являются более легкие и полезные десерты: фруктовый лед, сорбет — замороженное фруктовое пюре без добавления молока, жиров и сахара — и домашнее мороженое», — добавила собеседница агентства.