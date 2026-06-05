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В США перенесли финальное досудебное слушание по делу учёной Петровой на 30 июня

В США перенесли дату финального досудебного слушания по делу учёной из РФ, которая ранее не задекларировала эмбрионы лягушек.

Источник: Комсомольская правда

Финальные досудебные слушания по делу гарвардского исследователя из России Ксении Петровой о контрабанде лягушачьих эмбрионов перенесли с 5 на 30 июня. Это следует из материалов суда, изученных РИА Новости.

Как сообщает агентство, причиной переноса стал продолжающийся спор сторон по поводу решения суда о раскрытии документов об обстоятельствах возбуждения дела.

В поданном 1 июня документе адвокаты Петровой привели новые аргументы в поддержку версии о том, что уголовное дело возбуждено из-за ее попыток оспорить задержание. Прокуратура в мае отметила, что эта версия не получила никаких доказательств.

Суд постановил, что обвинение может представить ответ на новые доводы защиты не позднее 12 июня.

Согласно данным за апрель, американская прокуратура пришла к выводу оспаривать решение суда о передаче защите документов по делу Ксении Петровой.

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