На Уссурийском бульваре в Хабаровске началась масштабная реконструкция

В подрядной организации рассказали, что выделенный под модернизацию участок Уссурийского бульвара намерены реорганизовать и зонировать. Территория будет разделена на несколько функциональных областей, куда войдут секторы тихого отдыха, детских игровых площадок, спортивных и музыкальных площадок. Помимо прочего, здесь планируется построить скейт-парк и создать велосипедный маршрут.