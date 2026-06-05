На Уссурийском бульваре в Хабаровске началась масштабная реконструкция

В Хабаровске стартовала масштабная реконструкция Уссурийского бульвара. Работы на участке от улицы Пушкина до улицы Шеронова ООО «Капторстрой» планирует провести до 30 сентября 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В подрядной организации рассказали, что выделенный под модернизацию участок Уссурийского бульвара намерены реорганизовать и зонировать. Территория будет разделена на несколько функциональных областей, куда войдут секторы тихого отдыха, детских игровых площадок, спортивных и музыкальных площадок. Помимо прочего, здесь планируется построить скейт-парк и создать велосипедный маршрут.
— В рамках благоустройства на бульваре высадят новые деревья, заменят плитку и обновят малые архитектурные формы: лавочки, ограждения, бордюры. Также на участке проведут освещение и установят видеокамеры, — рассказали в ООО «Капторстрой».
На данный момент на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Здесь установлены паспорт объекта и вагоны для рабочих, завезены ограждающие конструкции и знаки.
Согласно планам, демонтажные работы закончат к концу июня, а в июле приступят к укладке и уплотнению грунта. После земляных работ, в августе, подрядчики займутся корчевкой — на территории обновят зеленые насаждения, уложат плитку и проведут монтаж инженерных сетей.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о реконструкции дороги по улице Шеронова. На участке заменят асфальт вместе с трамвайными путями, создадут безопасные переходы, широкие тротуары и нанесут велосипедную разметку.