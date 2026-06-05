Воровала еду: 18 краж совершила жительница Хабаровского района

58-летняя женщина воровала еду из-за нехватки денег. Она прятала дорогие продукты в сумку и выносила их, не остерегаясь камер, которые в итоге зафиксировали моменты преступлений. Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей — уже окончено расследование уголовного дела. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.