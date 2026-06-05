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В Хабаровском крае за зиму и весну родились 3786 детей

Самым «урожайным» месяцем пока остаётся январь — 837 новорождённых.

В Хабаровском крае за январь, февраль, март, апрель и май 2026 года на свет появились 3786 детей. Такие данные привёл региональный минздрав.

Самым «урожайным» месяцем пока остаётся январь — 837 новорождённых. В феврале родились 712 малышей, в марте — 787, в апреле — 693, в мае — 757. Ещё 98 детей появились на свет за первые три дня июня.

По итогам первого квартала в регионе родились 2336 малышей. Это немного меньше, чем за тот же период прошлого года: в январе-марте 2025 года в Хабаровском крае на свет появились 2390 детей. Разница составила 54 ребёнка.