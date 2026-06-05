Останки кита Тимми уберут с датского пляжа на следующей неделе

Тимми обнаружили 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд. Ему удавалось выплывать в море, но с конца марта он несколько недель почти неподвижно находился на мелководье. Эксперты признали животное обречённым. В середине апреля власти разрешили спасательную операцию: кита погрузили на баржу и в начале мая выпустили в Северное море. Однако спустя полторы недели его безжизненное тело нашли у берегов Дании.