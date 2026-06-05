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Останки кита Тимми уберут с датского пляжа на следующей неделе

Останки горбатого кита по кличке Тимми планируют вывезти с пляжа датского острова Анхольт в начале следующей недели. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Датского управления по охране окружающей среды.

Источник: Life.ru

Останки кита Тимми уберут с датского пляжа на следующей неделе. Видео © X / NEXTA.

В ходе аутопсии тушу разделят на мелкие части, поместят в подготовленные контейнеры, доставят на материк и утилизируют. Вскрытие провели 4 июня. Специалисты измерили животное, исследовали внутренние органы. Также планируется взять пробы для ДНК-анализа и определить пол. Главный вопрос — причина смерти кита.

Местные жители хотят убрать останки как можно скорее: они опасаются, что туша отпугнёт отдыхающих с популярного пляжа.

Тимми обнаружили 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд. Ему удавалось выплывать в море, но с конца марта он несколько недель почти неподвижно находился на мелководье. Эксперты признали животное обречённым. В середине апреля власти разрешили спасательную операцию: кита погрузили на баржу и в начале мая выпустили в Северное море. Однако спустя полторы недели его безжизненное тело нашли у берегов Дании.

Ранее сообщалось, что туша горбатого кита Тимми у побережья Дании может взорваться из-за скопления газов внутри тела. Процессы разложения создают риск мощного разрыва, как это уже было в 2004 году с кашалотом на Тайване. Предотвратить взрыв можно было бы своевременным проколом туши, но в случае с Тимми этот момент упущен.

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