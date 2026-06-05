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Суд США перенес заключительное досудебное слушание по делу Петровой на 30 июня

Причиной такого решения стали новые доводы сторон по вопросу возможного избирательного уголовного преследования российской ученой из Гарвардского университета.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд штата Массачусетс принял решение перенести заключительное досудебное заседание по делу российской ученой из Гарвардского университета Ксении Петровой с 5 на 30 июня. Это следует из документа, размещенного в электронной базе суда.

Причиной такого решения стали новые доводы сторон по вопросу возможного избирательного уголовного преследования россиянки, для рассмотрения которых необходимо дополнительное время. "Слушание, назначенное на 5 июня, перенесено на 30 июня 2026 года в 10:00 (17:00 мск — прим. ТАСС), — указывается в документе.

Как сообщал Минюст США, Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона. Пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса Петрова заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну. В июне 2025 года Петрова была освобождена из-под стражи и ожидает суда. По информации Минюста США, ранее Петрова работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

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