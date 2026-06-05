Суд США перенес заключительное досудебное слушание по делу Петровой на 30 июня

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд штата Массачусетс принял решение перенести заключительное досудебное заседание по делу российской ученой из Гарвардского университета Ксении Петровой с 5 на 30 июня. Это следует из документа, размещенного в электронной базе суда.
Причиной такого решения стали новые доводы сторон по вопросу возможного избирательного уголовного преследования россиянки, для рассмотрения которых необходимо дополнительное время. "Слушание, назначенное на 5 июня, перенесено на 30 июня 2026 года в 10:00 (17:00 мск — прим. ТАСС), — указывается в документе.
Как сообщал Минюст США, Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона. Пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса Петрова заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну. В июне 2025 года Петрова была освобождена из-под стражи и ожидает суда. По информации Минюста США, ранее Петрова работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.