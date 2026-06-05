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Глава Минфина США Бессент сравнил ситуацию в стране с романом «1984» Оруэлла

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сравнил ситуацию в стране с романом-антиутопией «1984» писателя Джорджа Оруэлла.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сравнил ситуацию в стране с романом-антиутопией «1984» писателя Джорджа Оруэлла.

В четверг, 4 июня, во время слушаний в Палате представителей США его спросили, читал ли он произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и не считает ли он применимыми уроки из книги в текущих реалиях страны.

— Я думаю, что мы видим гораздо больше уроков из «1984», — заявил Бессент, трансляцию вел канал C-SPAN.

28 мая сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа настаивают на разработке новой купюры номиналом 250 долларов с изображением американского лидера. В случае успеха политик станет первым за 150 лет человеком, который при жизни попадет на долларовую банкноту.

13 апреля заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал планы США по блокаде Ормузского пролива, процитировав текст из романа «1984». Он отметил, что американцы решили блокировать морской путь, в то время как многие страны добиваются его разблокирования.

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