Хабаровчан просят активнее принимать участие в голосовании за общественные территории

Голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе. В нем могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет. Какая общественная территория станет победителем, и где начнутся работы по реконструкции в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», зависит от активности горожан.