Хабаровчан просят активнее принимать участие в голосовании за общественные территории

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к горожанам с просьбой принять активное участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. По его словам, высокая явка позволит включить в программу на следующий год сразу несколько зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Призываю всех хабаровчан проявить свою заинтересованность и поучаствовать в голосовании. Это позволит нам обустроить сразу несколько зон отдыха в следующем году», — отметил мэр города Сергей Кравчук.
Голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе. В нем могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет. Какая общественная территория станет победителем, и где начнутся работы по реконструкции в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», зависит от активности горожан.
Напомним, в этом году на платформе размещено 203 общественные территории, которые предложены жителями края для благоустройства в 2027 году. Участниками проекта стали 52 населенных пункта.
На данный момент лидером голосования является сквер по ул. Волочаевской — ул. Блюхера — за него отдали голоса 11581 человек. Основной целью благоустройства этой территории является создание благоприятных условий для отдыха жителей прилегающих многоквартирных жилых домов. Предполагается выполнить восстановление пешеходных связей и площадок для отдыха с покрытием из современных материалов, наружное освещение, установить малые архитектурные формы, провести работы по озеленению.
Далее следуют сквер по ул. Санаторной (8762 голоса) и центральная аллея парка «Динамо» (5870 голосов).
До окончания голосования осталось 7 дней.