В ЗАГСе по Красноярскому краю объяснили смысл акции «Скажем НЕТ разводам!»

В Агентстве ЗАГС по Красноярскому краю объяснили смысл акции «Скажем НЕТ разводам!», которая проводится с начала 2026 года. Напомним, раз в месяц в ЗАГСах региона объявляют день, когда заявления на расторжение брака не принимают.
В ЗАГСе рассказали, что их цель — помочь семьям в непростой ситуации. Акция не запрещает развод, а предлагает альтернативу: шанс сохранить семью и, возможно, открыть для себя новый этап отношений. Вместо штампа о разводе парам предлагают обсудить проблему с психологами и медиаторами: специалисты помогают услышать друг друга, разобраться в причинах ссор, учат искать компромисс и предлагают дальнейшую работу.
— Сам факт того, что подать заявление в этот день нельзя, дает паузу — а она порой жизненно необходима. Крепкая семья — это не та, где нет проблем, а та, где эти проблемы умеют решать вместе.