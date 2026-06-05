Мурашко: в России научились делать детали для ремонта зарубежных КТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российские производители научились делать комплектующие для ремонта импортного медицинского оборудования, они прошли все проверки и разрешены к применению. При этом стоимость изделий намного ниже, а сроки ремонта меньше, сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Российские производители освоили выпуск целого ряда важнейших комплектующих для тяжелого оборудования, таких как трубки для компьютерных томографов. Они прошли все проверки, зарегистрированы и допущены к применению в том числе на самом передовом оборудовании», — сказал Мурашко в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, есть ли сегодня проблемы с ремонтом иностранного оборудования.
Он отметил, что стоимость отечественных комплектующих значительно ниже импортных, срок поставки сильно короче. По словам министра, абсолютно правильно и рационально при сервисном обслуживании использовать российские комплектующие, так как это снижение расходов и сокращение сроков ремонта, подчеркнул Мурашко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.