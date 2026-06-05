Мурашко: в России научились делать детали для ремонта зарубежных КТ

«Российские производители освоили выпуск целого ряда важнейших комплектующих для тяжелого оборудования, таких как трубки для компьютерных томографов. Они прошли все проверки, зарегистрированы и допущены к применению в том числе на самом передовом оборудовании», — сказал Мурашко в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, есть ли сегодня проблемы с ремонтом иностранного оборудования.