В Хабаровске утверждён график подвоза воды жителям без водопровода

В Хабаровске утвердили графики подвоза питьевой воды для жителей частного сектора и неблагоустроенного жилого фонда. Расписание будет действовать с 15 июня по 15 октября 2026 года, сообщили в МУП «Водоканал».
Подвоз организуют в Кировском, Краснофлотском, Железнодорожном и Индустриальном районах города, а также в микрорайоне Красная Речка. Воду будут доставлять туда, где нет централизованного водоснабжения или жители зависят от регулярного подвоза.
Для таких домов летний график особенно важен: в тёплый сезон расход воды обычно растёт, а без понятного расписания людям сложнее планировать бытовые дела. Теперь жители смогут заранее знать, когда ждать машину с питьевой водой.
Водоканал рекомендует горожанам ориентироваться на утверждённый график и заранее готовить ёмкости для набора воды. Расписание рассчитано на весь летне-осенний период — до середины октября.