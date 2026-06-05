«Аэрофлот» увеличит количество летних рейсов из Хабаровска в Москву

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума договорились губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Так, этим летом на маршруте «Хабаровск — Москва» заявлено 32 рейса, что на 11 больше, чем было ранее. Сейчас из Хабаровска доступны не только рейсы по России, предлагаются направления в Китай и Таиланд. Вместе с тем, по словам губернатора, власти будут и дальше наращивать число авиарейсов из краевой столицы.