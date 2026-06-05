В России предложили создать министерство пространственного развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. России нужно министерство пространственного развития, чтобы эффективно увязывать территориальные и отраслевые планы. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Нам очень нужно министерство пространственного развития. Это фундаментальная проблема в системе госуправления», — сказал он.
Галушка в 2013—2018 годах руководил министерством по развитию Дальнего Востока. «Я на примере 40% территории все это прошел, в этом убедился», — поделился он.
«Это в том числе на площадке правительства был ответ на вопрос, как должно территориальное или пространственное развитие соотноситься с отраслевым. Мы эти механизмы придумали, мы их нашли, все их создали — все они работают», — пояснил Галушка.
Он обратил внимание, что, с одной стороны, был создан Востокгосплан, с другой — Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По словам общественника, это интересный пример «с точки зрения синтеза плана и рынка». «Одно другое должно дополнять. Они вместе должны работать», — подытожил Галушка.
ТАСС — генеральный информационный партнер ПМЭФ.