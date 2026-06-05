Сеем зеленушки и не только: Агроном Ганичкина рассказала, какие культуры высадить на даче в июне

По словам специалиста, после зимы всем нужна фолиевая кислота, то есть витамин В9. Этот витамин содержится в горохе, кукурузе, бобах, подсолнечнике и всех листовых салатах, в том числе в укропе и петрушке. Если сейчас посеять эти культуры и употреблять их в пищу всё лето, то к зиме все будут здоровыми и полными сил.