Сеем зеленушки и не только: Агроном Ганичкина рассказала, какие культуры высадить на даче в июне

В начале июня начинается высадка всех теплолюбивых культур. Начинаем с тыквенных: тыква, кабачки, патиссоны, огурцы. Высаживаем рассаду. Пусть прямо завтра выходят все дачники и высаживают рассаду, потому что тыквы — только рассадой. Если семенами, то вырастет где-то южнее. С 1 по 20 июня можно сеять огурцы семенами. Кабачки тоже можно сеять семенами.
Октябрина Ганичкина.
Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном.
Эксперт пояснила, что тыквенные культуры чаще выращивают через рассаду, поскольку в таком случае выше шанс получить полноценный урожай в условиях большинства регионов. По её словам, многие огородники стремятся ускорить получение плодов и используют 25-дневную рассаду огурцов и кабачков, что позволяет раньше выйти на урожай.
Агроном также советует высаживать помидоры и перцы. В начале лучше высадить помидоры, а в конце первой декады июня, примерно 8−9 числа, когда почва уже очень хорошо прогреется, баклажаны и перцы. Редис можно посеять второй раз, подчёркивает Ганичкина. Также можно посеять редьку, репу и горох.
«И кто не посеял зеленушки — это не дело. Я в этом сезоне призываю огородников и садоводов посеять побольше лекарственных травок, таких как розмарин, майоран, базилик, петрушка, конечно, сельдерей листовой и петрушка листовая. И как можно побольше салатов», — добавила собеседница Life.ru.
По словам специалиста, после зимы всем нужна фолиевая кислота, то есть витамин В9. Этот витамин содержится в горохе, кукурузе, бобах, подсолнечнике и всех листовых салатах, в том числе в укропе и петрушке. Если сейчас посеять эти культуры и употреблять их в пищу всё лето, то к зиме все будут здоровыми и полными сил.
Многие дачники ошибочно считают, что к началу лета всё уже должно быть посажено. На самом деле июнь подходит для повторных посевов зелени, редиса, салатов, моркови, свёклы, огурцов, кабачков и цветов. Если весна была холодной, именно июнь становится самым надёжным временем для теплолюбивых культур. Подробнее — в материале Life.ru.
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