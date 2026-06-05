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Вторая рабочая неделя лета будет сокращенной

Июнь порадует работающих по пятидневке россиян дополнительным выходным в связи с празднованием Дня России.

Июнь порадует работающих по пятидневке россиян дополнительным выходным в связи с празднованием Дня России.

На следующей неделе будет всего четыре рабочих дня — с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг). Так как государственный праздник выпадает на пятницу, отдыхать жители страны будут три дня подряд — с 12 по 14 июня.

Напомним, в эти даты Красноярск также будет отмечать 398-летие.

Осенью россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября (в этом году День народного единства выпадает на среду). А на новогодние каникулы 2027 года жители страны уйдут с 31 декабря.

Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные, принимается правительством ежегодно и осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.