В Хабаровском крае власти всерьёз займутся заборами и шлагбаумами во дворах

Инициативу предложила Хабаровская городская дума. Сейчас местные администрации не могут полноценно влиять на стихийную установку ограждений во дворах и на прилегающих территориях. Из-за этого во дворах появляются спорные шлагбаумы, заборы и ворота, а жители нередко сталкиваются с конфликтами из-за проезда, парковки и доступа к домам.