В Хабаровском крае власти всерьёз займутся заборами и шлагбаумами во дворах

В Хабаровском крае муниципалитеты смогут сами устанавливать требования к размещению заборов, ворот, калиток и шлагбаумов во дворах. Законопроект в первом чтении одобрил профильный комитет Законодательной думы региона, сообщили в краевом парламенте.
Инициативу предложила Хабаровская городская дума. Сейчас местные администрации не могут полноценно влиять на стихийную установку ограждений во дворах и на прилегающих территориях. Из-за этого во дворах появляются спорные шлагбаумы, заборы и ворота, а жители нередко сталкиваются с конфликтами из-за проезда, парковки и доступа к домам.
Новые правила должны дать муниципалитетам возможность внести изменения в правила благоустройства и прописать понятные требования к таким конструкциям. Это касается не только самих шлагбаумов, но и других ограждающих устройств, которые могут ограничивать движение или менять облик дворовой территории.
В краевой думе отмечают, что изменения помогут снизить количество самовольных установок и уменьшить социальную напряжённость. Проще говоря, двор больше не должен превращаться в поле для частных решений по принципу «кто успел поставить забор, тот и прав».
Депутаты также подчеркнули, что у муниципалитетов должен быть готовый механизм регулирования. Если потребуется, краевой парламент готов подключиться к разработке рабочих решений, чтобы новые полномочия не остались только на бумаге.