Врач Поведа: Низкая мышечная масса приближает людей к смерти быстрее курения

Врач Хосе Эрнандес Поведа назвал фактор, который приближает человека к смерти намного быстрее, чем курение.
Он сообщил, что у людей с низкой мышечной массой риск смерти на 250 процентов больше, чем у тренированных. По его словам, этот показатель превосходит даже риск, связанный с курением.
— Когда вы видите пожилого человека, который не может встать со стула, неустойчив и не может ничего сделать самостоятельно, это не потому, что он стар, а из-за недостатка мышц, — цитирует врача издание ABC.
Поведа отметил, что мышцы регулируют уровень глюкозы, улучшают чувствительность к инсулину, защищают кости, способствуют гормональному балансу и служат запасом аминокислот во время болезни, что очень важно для выздоровления. Он порекомендовал тренировать мышцы с помощью физических упражнений и занятий фитнесом.
Журнал BBC Science Focus сообщил, что ученые обнаружили новый наиболее опасный тип холестерина — остаточный холестерин, который может составлять до трети общего уровня в крови. По данным исследования, такой холестерин переносится крупными частицами, которые в 50 раз шире обычных и содержат в 40 раз больше холестерина.