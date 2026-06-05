Биолог рассказала, в каких регионах будет меньше тополиного пуха

НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Меньше тополиного пуха ожидается в тех регионах России, где в этом году была затяжная холодная весна, сезон цветения тополя тоже может начаться позже обычного, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.
В среду биолог рассказала РИА Новости, что сезон тополиного пуха в средней полосе России обычно начинается в середине июня, на Урале и в Сибири плоды-коробочки начинают вскрываться позднее, в конце июня или в начале июля.
«В этом году во многих регионах России была холодная и затяжная весна, с поздними возвратными заморозками, следовательно, это может привести как к смещению сроков созревания плодов-коробочек, так и к снижению количества пуха из-за неблагоприятных условий для формирования самих плодов», — сказала собеседница агентства.
В частности, холодная вторая половина мая с низкими температурами воздуха наблюдалась в текущем году в южных регионах Западной Сибири — Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.
Эксперт отметила, что теплая весна ускоряет созревание семян тополей, а холодная и затяжная, наоборот, задерживает этот процесс.
«На постепенное снижение количества пуха может также повлиять тот факт, что во многих российских регионах молодые женские особи тополя запрещены к посадке (именно они производят пух), а старые тополя подвергаются обрезке, после которой они не могут плодоносить или подходят к такому биологическому возрасту, когда плодоношение прекращается», — добавила Кириенко.