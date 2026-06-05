Биолог рассказала, в каких регионах будет меньше тополиного пуха

«На постепенное снижение количества пуха может также повлиять тот факт, что во многих российских регионах молодые женские особи тополя запрещены к посадке (именно они производят пух), а старые тополя подвергаются обрезке, после которой они не могут плодоносить или подходят к такому биологическому возрасту, когда плодоношение прекращается», — добавила Кириенко.