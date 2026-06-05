Хабаровскому краю не хватает энергомощности для развития экономики

Об этом заявил глава региона Дмитрий Демешин на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, инвесторы уже готовы начинать строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината, гидрометаллургического комбината и других крупных промышленных объектов, но для этого властям до 2030 — 2032 года необходимо решить проблему нехватки энергомощностей. И тут региону очень поможет поддержка федерального центра. Во время ПМЭФ Дмитрий Демешин встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым и договорился с ним о трех основных путях выхода из сложившейся ситуации. Во-первых, стороны будут работать вместе над скорейшим запуском новой Хабаровской ТЭЦ-4. Во-вторых, в регионе к 2030 году планируется построить ЛЭП-500 «Хабаровск — Комсомольская». Кроме того, будут внесены изменения в генеральную схему развития энергетики региона, а также для края разработают специальную индивидуальную программу.